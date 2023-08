Ipem no Amazonas recebe 40 computadores de última geração doados pelo Inmetro

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - O presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), Márcio André Brito, anunciou a doação de 40 computadores de última geração para o órgão delegado, além de autorizar a repactuação do plano de aplicação para aquisição de um plano de saúde aos servidores da instituição.

Márcio Brito fez o anúncio durante o culto ecumênico em celebração dos 10 anos da sede própria do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM), nesta sexta-feira (11).

Os novos equipamentos devem ser entregues ao instituto em um prazo de 30 a 45 dias e irão modernizar departamentos e o telecentro instalado dentro do Ipem-AM, onde são ministrados cursos e realizados treinamentos à distância. A aquisição das máquinas faz parte de um planejamento do Inmetro, que irá beneficiar outros órgãos delegados do país.

Outro anúncio que fez com que o presidente do Inmetro fosse aplaudido de pé pelo público presente foi a autorização concedida para a repactuação do plano de aplicação para aquisição de um plano de saúde que irá contemplar todos os servidores do órgão.