Ipem detecta irregularidades em mais 24 medidores da Amazonas Energia

Manaus/AM- O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem), detectou irregularidades em mais 24 de 260 medidores de energia elétrica avaliados pelo órgão no mês de fevereiro, até esta segunda-feira (14).



Os aparelhos instalados pela Amazonas Energia são do tipo convencional e apresentaram problemas no sistema que mede a exatidão do consumo. Estes medidores irregulares se somam aos outros seis aparelhos com problemas detectados no mês de janeiro. Na ocasião, 1.100 aparelhos antigos foram vistoriados pelo órgão. Em alguns casos, com o erro de medição, o valor cobrado chegava a ser o dobro.



O Ipem vai notificar a concessionária, que terá dez dias para apresentar defesa junto ao órgão, podendo resultar em advertência ou multa.



Novos modelos – Os novos modelos de medidores (SMC) instalados pela Amazonas Energia também estão sendo fiscalizados pelo Ipem. A implantação destes novos medidores foi suspensa no dia 21 de janeiro deste ano, após Ação Popular contra a concessionária Amazonas Energia, a qual questionava os valores cobrados. Estima-se que mais de 11 mil novos aparelhos tenham sido instalados.



A fiscalização do Ipem pode ser solicitada pelo consumidor por meio da Ouvidoria, pelo número 0800-092-2020, que funciona das 8h às 14h, e pelas redes sociais.