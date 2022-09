Ipaam aborda Regularização Ambiental em palestra na Expoagro

Manaus/AM - O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) apresentou, nesta quinta-feira (1), um tema esclarecedor sobre o Cadastro Ambiental Rural (CAR), em palestra incluída na programação da 44ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro), que acontece no Kartódromo da Vila Olímpica, no bairro Alvorada, até domingo (4).

A analista ambiental Liliane Minhóis, da Gerência de Controle Agropecuário (GECAP) do Ipaam, explicou aos presentes, conceitos sobre regularização ambiental e o trabalho realizado no estado.

Segundo ela, o objetivo da palestra foi informar e sanar as principais dúvidas de produtores e donos de propriedades rurais sobre a regularização ambiental.

“O que é o CAR dentro do contexto da regularização? Quando é que o imóvel precisa ir para a regularização ambiental? Conceitos importantes que eles precisam entender para saber se existem, por exemplo, passivos, o investimento que corrige impactos ambientais adversos gerados em decorrência de atividades que não tiveram controle ao longo dos anos, para regularizar o seu imóvel ou não, se está tudo certo do ponto de vista ambiental”, salienta Liliane.

Na ocasião, os participantes também tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o Projeto Floresta+Amazônia, apresentado pela coordenadora local do projeto no Amazonas Julia Linhares, que orientou e esclareceu sobre o que é preciso para que produtores rurais possam ser beneficiários e acessar o mecanismo financeiro de pagamentos por serviços ambientais, voltados para a promoção da conservação e recuperação de áreas dentro de suas propriedades.

Seminário de Bioeconomia

Liliane Minhóis também representou o Ipaam como mediadora no painel “A produção do pau-rosa e óleo essencial no Estado do Amazonas”, do III Seminário de Bioeconomia do Estado do Amazonas, no “Estande de Bioeconomia” da Expoagro.

O painel contou com a representação de produtores do óleo essencial e da produção de mudas. O debate teve um olhar comercial e científico, pois além dos produtores, trouxe como convidados, dois pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (Inpa).