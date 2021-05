Interior do Amazonas não registra nenhuma morte por covid nas últimas 24h

O último boletim traz, ainda, o diagnóstico de 495 novos casos de Covid-19, totalizando 375.072 casos da doença no Amazonas. Desse total, 171.688 são de Manaus (45,77%) e 203.384 do interior do estado (54,23%). Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas e internados em Manaus há 416 pacientes, sendo 206 em leitos clínicos (36 na rede privada e 170 na rede pública), 208 em UTI (40 na rede privada e 168 na rede pública) e dois em sala vermelha. Há, ainda, outros 37 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 19 estão em leitos clínicos (nove na rede privada e 10 na rede pública), 17 estão em UTI (um na rede privada e 16 na rede pública) e um em sala vermelha.

Segundo o boletim, foram confirmados oito óbitos por Covid-19, todos na capital. Foram três ocorridos no dia 7 de maio e cinco óbitos encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 12.724 o total de mortes no estado. Novos casos

Manaus/AM - O interior do Amazonas não registrou nenhuma morte por Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o último Boletim epidemiológico aferido pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) e divulgado neste sábado (08).

