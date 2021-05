Interior do Amazonas começa a ter aulas presenciais

Manaus/AM - O Governo do Amazonas deu início ao ano letivo híbrido (presencial e on-line( da rede estadual nesta quarta-feira (19), com a inauguração do Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Professora Maria Adelaide Marinho Hortência, no município de Careiro Castanho. Estudantes de todos os níveis e modalidades de ensino nos 61 municípios do interior, que já estavam acompanhando as aulas pelo programa “Aula em Casa”, retornam às atividades presenciais. Inicialmente, as aulas retornam somente no interior.

Na abertura do ano letivo na modalidade presencial, o governador destacou a importância do retorno dos alunos para as escolas, os protocolos de segurança e a imunização dos profissionais da educação.



Foi iniciada, na segunda-feira (17), a imunização dos trabalhadores nos municípios da Região Metropolitana de Manaus. 30% dos profissionais já foram imunizados no processo de vacinação de pessoas acima de 60, e que 12 municípios já concluíram a imunização dos profissionais da educação.



Para o retorno, as turmas serão divididas em dois grupos (A e B), que frequentarão a escola em dias alternados, como aconteceu no ano passado. Quando um grupo estiver na unidade, o outro deverá estar em casa, acompanhando as transmissões do “Aula em Casa”. Os grupos serão definidos pela própria equipe escolar da unidade, que deverá informar os pais e/ou responsáveis.