Ricardo Nicolau vai enviar emenda de R$ 300 mil para Instituto de Saúde da Criança

“Estamos aqui para trazer uma emenda para ajudar com mais equipamentos, mobiliários e respiradores para poder melhorar a qualidade do atendimento. Este é um hospital tradicional e muito importante para o cuidado das nossas crianças de todo o Amazonas”, ressaltou o deputado, vice-presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Manaus/AM - Após visita técnica ao Instituto de Saúde da Criança (Icam), o deputado estadual Ricardo Nicolau (Solidariedade) anunciou que destinará emenda de R$ 300 mil para compra de respiradores, bisturis eletrônicos e outros equipamentos para auxiliar em cirurgias. A unidade de saúde atende menores de 18 anos do Amazonas e de toda a região norte do país.

