Instituição socioassistencial fortalece empreendedorismo feminino em Parintins

Para a presidente da associação, Izabel Porto, a parceria é um reconhecimento da importância do trabalho da ACSSUS no município. “Começamos os trabalhos da instituição há doze anos e chegamos até aqui. As mulheres vão receber o conhecimento, a capacitação socioemocional para empreender e estimuladas a terem autonomia financeira. Isso é muito importante”, disse.

O trabalho da ACSSUS é voltado às causas sociais, de caráter educacional, cultural e de assistência social, e tem como finalidade a promoção da cultura e a defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico. Essa é uma das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) fomentadas pelo Governo do Amazonas.

Manaus/AM - Visando o incentivo à independência financeira e ao empreendedorismo feminino, a Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), vai financiar cursos de empreendedorismo para mulheres de baixa renda em Parintins. As atividades serão realizadas em parceria com a Associação Cidadania Social e Sustentabilidade (ACSSUS).

