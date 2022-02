Inscrições para o concurso da Polícia Civil do Amazonas encerram amanhã

Manaus/AM - As inscrições para o concurso da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) encerram nesta quinta-feira (10) às 16h.

Os candidatos devem acessar o site da FVG (Fundação Getúlio Vargas) para se candidatar às vagas. O certame oferece vagas para cargos de Delegado, escrivão, investigador e peritos (legista, criminal e odontolegista).

As provas serão realizadas nos municípios de Coari, Eirunepé, Humaitá, Itacoatiara, Manaus, Parintins, Tabatinga e Tefé. As demais etapas do concurso serão realizadas exclusivamente na capital amazonense.

Para o cargo de delegado, a taxa de inscrição é de R$ 280,00 e a remuneração é de R$ R$ 20.449,05, com carga horária de 40 horas de expediente semanal. As provas estão previstas para acontecer no dia 27 de março, sendo a prova objetiva das 8h às 13h (horário de Manaus) e discursiva das 15 às 19h30 (horário de Manaus).

Já para os cargos de escrivão e investigador a taxa de inscrição é de R$ 180,00, e o salário será de R$ 12.948,78, com carga horária de 40 horas de expediente semanal.

Para perito (legista, criminal e odontolegista) a taxa de inscrição é de R$ R$ 260 com remuneração de R$ 16.237,85, com carga horária de 40 horas de expediente semanal. As provas estão previstas para o dia 3 de abril, das 8h ao meio-dia (horário de Manaus), e para investigador também no dia 3 de abril, mas de 15h às 19h, nos mesmos municípios acima citados.