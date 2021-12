Inscrições para mestrado e doutorado em Antropologia na Ufam seguem até janeiro

Manaus/AM - Com vagas suplementares para indígenas, refugiados e pessoas trans, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal do Amazonas (Propesp/Ufam) anuncia abertura de inscrições para o exame de seleção de candidatos para ingresso no 1º Semestre de 2022 no curso de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS-UFAM). O exame de Seleção de mestrado vai acontecer virtualmente e em duas etapas - Prova Escrita e Entrevista com o prazo para as inscrições até o dia 12 de janeiro de 2022. Já o Exame de Seleção de doutorado será realizado virtualmente e em três etapas: Prova Escrita, Entrevista e Análise de Currículo e o prazo para inscrição vai até o dia 10 de janeiro de 2022. Mestrado No total, serão oferecidas para o mestrado 10 vagas regulares e cinco vagas suplementares. Das cinco vagas suplementares, duas serão destinadas a candidatos/as/es autodeclarados/as/es pretos/as/es e pardos/as/es, e uma para pessoas trans (transexuais, transgênero e travestis), uma para pessoas com deficiência e uma para pessoa refugiada. DOUTORADO Para o doutorado, serão oferecidas oito vagas regulares, quatro vagas suplementares e duas para passagem direta, sendo as quatro vagas suplementares destinadas a candidatos/as/es autodeclarados/as/es pretos e pardos, pessoas trans (transexuais, transgênero e travestis), pessoas com deficiência e pessoa refugiada. Serão ofertadas quatro vagas para o mestrado e duas vagas para o doutorado exclusivo para indígenas. O prazo para inscrições vai até o dia 10 de janeiro de 2022 e os documentos necessários para inscrição são: Ficha de Inscrição, Memorial e Projeto de Pesquisa. O Exame de Seleção compreenderá as seguintes etapas: Etapa I – Projeto de Pesquisa e Etapa II – Entrevista baseada no Memorial do/a candidato/a e no Projeto de Pesquisa. O Programa dispõe de quatro linhas de pesquisas, são elas: 1. Etnologia Indígena, Cosmopolíticas e Paisagens Amazônicas; 2. Povos indígenas e povos tradicionais, territorialidades, políticas e movimentos sociais; 3. Antropologia de gênero, sexualidades e feminismos e; 4. A cidade e o urbano, migrações, patrimônios e territórios. O edital completo e mais informações sobre o PPGAS podem ser obtidas na página eletrônica www.ppgas.ufam.edu.br ou no e-mail da Secretaria do Programa [email protected]

