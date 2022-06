Inscrições para estágio na Defensoria começam nesta segunda no Amazonas

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) abre inscrições a partir desta segunda-feira (13) até domingo (19) para o processo seletivo de estágio de graduação para o Polo do Médio Solimões, com sede em Tefé, no interior do Amazonas. O estagiário receberá bolsa-auxílio no valor de R$ 1.318,85.

Serão ofertadas 20 vagas de Cadastro Reserva para estudantes de graduação de qualquer área de formação, exceto da área da saúde. Das 20 vagas, 10% serão reservadas para pessoas com deficiência - PcD, 30% para pessoas que se autodeclararem negras (pretas ou pardas), indígenas ou quilombolas.

As inscrições serão realizadas por meio de envio de documentações para o endereço eletrônico [email protected] A carga horária semanal é de 30 horas semanais, distribuídas em 6 horas diárias, pelo período da manhã/tarde.

Para realizar as inscrições é necessário o envio das seguintes documentações:

Currículo atualizado com telefone para contato e e-mail;

Declaração de matrícula da instituição de ensino superior, indicado o curso matriculado e o período ou semestre que o aluno está cursando no mês de junho de 2022;

RG, CPF e comprovante de residência;

Carteira de Registro Nacional Migratório, CPF e comprovante de residência (para imigrantes);

RANI ou declaração de etnicidade assinada por organização social representativa dos povos indígenas (caso o estudante seja autodeclarado indígena);

Certidão expedida pela Fundação Cultural dos Palmares para comprovação dos estudantes quilombolas;

Laudo médico, apresentado em original ou cópia autenticada, para comprovação das pessoas com deficiência;

As etapas de avaliação consistirão em avaliação de currículo e documentos enviados pelo e-mail; prova dissertativa, de natureza eliminatória; entrevista dos(as) candidatos(as) selecionados(as) na prova dissertativa.

A prova dissertativa está marcada para o dia 3 de julho de 2022, em local e horário ainda a serem definidos.