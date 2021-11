Inscrições para estágio em Direito do MPAM começam hoje; confira

Os aprovados deverão cumprir jornada de trabalho de 20/semanais e receberão bolsa mensal no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), acrescido de auxílio transporte no valor de R$ 167,20 (cento e sessenta e sete reais e vinte centavos).

Manaus/AM - O Ministério Público do Amazonas (MPAM) está com inscrições abertas para o XXI Exame de Seleção para estagiários em Direito para preenchimento de 29 (vinte e nove) vagas existentes nas Promotorias e Procuradorias de Justiça e formação de cadastro de reserva.

