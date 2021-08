Inscrições para especialização em Produção e Gestão de Mídias Digitais da UEA são prorrogadas

Manaus/AM - As inscrições para o processo seletivo da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) para a especialização em 'Produção e Gestão de Mídias Digitais e Educacionais' foram prorrogadas até o dia 22 de agosto.

Oferecido na modalidade à distância, de forma gratuita, o curso tem como objetivo formar profissionais em educação promovendo o aperfeiçoamento de aspectos teórico-práticos, no uso, autoria e compartilhamento de mídias digitais. O formulário para inscrições pode ser acessado por meio do link abaixo.

Com foco no interior do Estado, a especialização visa ainda a diversificação e renovação de estratégias aplicadas na prática docente, a gestão e produção de conteúdos de forma articulada e relacionada com a teoria e a prática docente, junto à proposta pedagógica da escola e o enriquecimento do processo de ensino e aprendizagem.

Sobre o curso

Com duração de 18 meses, o curso conta com cinco polos de apoio que integram o Programa Universidade Aberta do Brasil, em municípios do interior. As provas presenciais serão aplicadas nessas unidades, exceto se houver restrições sanitárias devido à pandemia e, neste caso, os exames serão realizados à distância.

Poderão inscrever-se ao processo de seleção portadores de diplomas de curso superior de Licenciatura em qualquer área, Pedagogia e Normal Superior, reconhecidos pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) ou Conselhos Estaduais de Educação. Poderão também se inscrever ao processo de seleção portadores de diplomas de curso bacharelado ou tecnólogo, desde que comprovem que atuem como professor na educação básica (educação básica: ensino fundamental e/ou ensino médio).

Serão oferecidas 200 vagas para o público-alvo, distribuídas entre os polos. O processo seletivo será realizado em duas etapas: análise dos títulos e Carta de Intenção. O resultado final do processo seletivo será divulgado em 30 de agosto.

Para conferir o edital completo, acesse o link.