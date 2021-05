Inscrições para escolher mascote do Detran-AM estão abertas

Manaus/AM - Estão abertas, a partir desta segunda-feira (10), as inscrições para o concurso cultural de escolha da mascote da Escola Pública de Trânsito do Detran-AM (Esptran-AM). Podem participar alunos da rede estadual de Ensino Fundamental II, com idades entre 9 e 16 anos. As inscrições e o edital com as regras estão disponíveis no site do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, no endereço www.detran.am.gov.br, e podem ser feitas até 20 de maio.

Somente alunos matriculados podem participar do concurso. O resultado do desenho vencedor será divulgado no dia 28 de maio, e a entrega da premiação no dia 31, no encerramento do Maio Amarelo.

Além de representar a Esptran-AM, a mascote fará parte da Super Turma do Detran-AM, que reúne personagens usados nas ações de Educação para o Trânsito do Órgão. Atualmente, a Super Turma conta com a Faixa Maravilha, Capitão Capacete, Cinto Fantástico e Super Semáforo.

Regras

A nova mascote deve respeitar a temática de trânsito, e cada aluno deve apresentar somente uma proposta. Os desenhos precisam ser feitos somente a mão, devendo ser digitalizados e enviados para o e-mail [email protected] até o dia 20 de maio. Não serão aceitos desenhos feitos no computador ou enviados após essa data.

A análise dos desenhos será feita por uma comissão julgadora formada por membros da gerência de educação e da gerência de comunicação social do Órgão. Eles irão avaliar os seguintes pontos: sintonia com as mascotes já existentes – 10 (dez) pontos; criatividade – 10 (dez) pontos; originalidade – 10 (dez) pontos; e ser inédito – 10 (dez) pontos; totalizando 40 pontos.

Nome da mascote

Juntamente com o desenho, o candidato deve sugerir um nome para a mascote. O nome também será escolhido pela comissão julgadora, e o desenho vencedor não necessariamente terá o nome sugerido pelo candidato.

A comissão julgadora vai analisar todos os nomes enviados com as mascotes e fará a escolha do mais adequado ao desenho vencedor. Dessa forma, o concurso premiará o criador do desenho da mascote e criador do nome escolhido.

Premiação

Serão premiados o criador da mascote escolhida pela comissão julgadora e o criador do nome da mascote. Caso a comissão escolha a mascote e o nome do mesmo autor, este receberá dois prêmios: um pelo desenho e outro pelo nome.

Os ganhadores da mascote e do nome serão premiados com bicicletas e ainda equipamentos eletrônicos.

O que é a Esptran-AM – A Esptran-AM está em fase final de implantação. Ela funcionará em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto para levar educação de trânsito para alunos da rede estadual de Ensino Fundamental e Médio, da capital e do interior, por meio de dois programas: o “Educar para o Trânsito” e o “Minha CNH”.

O conteúdo desses dois programas será ministrado pela equipe de educadores do próprio Detran-AM por meio de teleaulas produzidas e veiculadas pelo Centro de Mídias da Secretaria de Educação.