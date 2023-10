Inscrições para editais da Lei Paulo Gustavo entram na reta final no Amazonas

Manaus/AM - Na última semana do prazo para inscrever projetos nos nove editais da Lei Paulo Gustavo, que se encerra na próxima sexta-feira (20), a Secretaria de Cultura e Economia Criativa vai disponibilizar o atendimento a profissionais da cultura, na Sala Lei Paulo Gustavo, para tirar dúvidas e esclarecer pontos dos editais, todos os dias da semana, de segunda à sexta, das 9h às 14h.

A Sala Paulo Gustavo é uma das ferramentas criadas pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa para auxiliar, de maneira presencial, quem deseja inscrever projetos nos editais da LPG, mas ainda tem dúvidas. A sala está localizada na Vila Ninita, prédio anexo ao Centro Cultural Palácio Rio Negro, avenida Sete de Setembro, Centro.

A prorrogação da Lei Paulo Gustavo e os atendimentos que estão sendo oferecidos pela Sala Paulo Gustavo representam uma oportunidade para os artistas e agentes culturais desenvolverem e aprimorarem suas propostas. Além disso, é uma chance para esclarecer dúvidas e receber orientações sobre o processo de inscrição, tanto de forma online quanto presencial.

Outros canais

O atendimento presencial diário na Sala Paulo Gustavo se une às demais ações realizadas pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa nas últimas semanas para facilitar a inscrição de projetos nos editais da LPG.

Há, por exemplo, as oficinas de elaboração de projetos, disponíveis no YouTube da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (culturadoam). Há também os canais Tira-dúvidas Editais LPG, que podem ser acessados via e-mail (leip[email protected]) ou pelo número (92) 99222-5377.

Na TV Encontro das Águas, às segundas-feiras, às 21h40, e às quintas-feiras, 20h, também estão sendo transmitidas oficinas para a elaboração de projetos culturais, no objetivo de auxiliar quem deseja inscrever projetos na LPG.

As ações para a implementação da Lei Paulo Gustavo já vêm sendo realizadas há bastante tempo. Para melhor atender a cadeia da cultura e economia do Estado, foram lançados nove editais, cada um com um aspecto específico.

Às vezes os editais trazem textos muito rebuscados, trazem informações que são de difícil compreensão para o cidadão médio. Então, como forma de tentar atingir, cada vez mais, de forma mais efetiva, os profissionais da cadeia da cultura e da economia criativa, a secretaria busca fazer editais mais inteligíveis, mais práticos para o entendimento.