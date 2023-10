Inscrições para curso em Tecnologia da Informação na Indústria 4.0 da UEA encerram hoje

Manaus/AM - Encerram nesta terça-feira (17) as inscrições para o curso de Capacitação Técnica Profissional pós-médio em Tecnologia da Informação, com foco na Indústria 4.0, promovido pela Empresa Jabil Industrial do Brasil Ltda, em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), por meio de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I).

São ofertadas 20 vagas, sendo 14 para funcionários da empresa e 6 para comunidade (ampla concorrência).

Sobre o curso - O curso será coordenado pela Prof.ª Dra. Andreza Bastos Mourão, da Escola Superior de Tecnologia (EST/UEA). A finalidade é ampliar a oferta pública de oportunidades educacionais a nível de capacitação técnica, contribuindo para a formação de profissionais voltados a atender as demandas sociais nesse campo.

A proposta do curso, conforme sua concepção, prática e princípios, é oferecer melhoria contínua dos processos industriais e desenvolver soluções inovadoras com foco na indústria 4.0, para promover, de forma eficiente, o aumento da competitividade industrial, agregar valor e ampliar a base tecnológica do desenvolvimento de produtos e serviços, por meio da inovação.

A capacitação será realizada a partir do dia 28 de outubro, no Laboratório de Computação (C-08), nas dependências da EST/UEA, localizada na avenida Darcy Vargas, 1.200, Parque Dez de Novembro. O curso está organizado em 10 disciplinas e será ofertado aos sábados, no período diurno, no horário de 08h às 17h, incluso o intervalo para almoço.

Os editais encontram-se disponíveis nos links abaixo:

Empresa: https://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=9003

Ampla concorrência (comunidade): https://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=9005