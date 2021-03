Inscrições para curso de Libras on-line estão abertas

“São duas horas e meia entre teoria e prática. A partir deste curso, as pessoas podem atuar na comunicação com a comunidade surda e ajudar na acessibilidade”, afirma o instrutor, que é formado em Licenciatura em Letras Libras e tem dez anos de experiência na área. “Por exemplo, para quem trabalha no Distrito Industrial, a condição fica bem melhor, porque há muitos surdos em fábricas”.

Segundo o secretário Marcos Apolo Muniz, o curso é oferecido pela Assessoria de Inclusão da Pessoa com Deficiência da pasta desde 2012. Ele explica que a iniciativa de lançar a atividade em formato digital se deve a alta demanda do público.

