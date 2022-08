Inscrições para concurso da Prodam encerram nesta segunda

Todas as informações sobre o concurso, incluindo o edital e o formulário de inscrição, estão disponíveis no Instituto Quadrix (www.quadrix.org.br), responsável pela organização do certame.

As vagas são para cargos de nível fundamental, médio e superior e se enquadram no regime celetista.

Manaus/AM - As inscrições para o concurso público da empresa Processamento de Dados Amazonas S.A. (Prodam) terminam nesta segunda-feira (29). O certame oferta 50 vagas, sendo 44 para ampla concorrência e seis para Pessoas com Deficiência (PCD), além da formação de cadastro de reserva.

