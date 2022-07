Inscrições para concurso da Afeam começam hoje; salários de até R$ 6,5 mil

Manaus/AM - Começam nesta segunda-feira (18) as inscrições para o concurso da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), com salários de até R$ 6,5 mil.

O certame oferta de 30 vagas para cargos de nível superior. As inscrições começam às 09h desta segunda e se estendem até às 22h do dia 16 de agosto de 2022 (horários de Brasília), exclusivamente pelo site www.ibfc.org.br.

De acordo com o edital as remunerações são de R$ 5 mil e R$ 6.523, com jornada de trabalho para todos os cargos de 30 (trinta) horas semanais.

Os inscritos passarão por três etapas, que compreenderá prova objetiva, discursiva e avaliação de títulos. As oportunidades são para candidatos de nível superior nas especialidades de Agronomia, Administração, Contabilidade, Economia, Direito, Comunicação e Marketing, Desenvolvimento de Sistemas e Infraestrutura de TI, incluindo vagas para PCDs.

Para homologar o certame, organizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC. É necessário quitar a taxa de inscrição, no valor de R$100, conforme o edital. As provas serão aplicadas exclusivamente no município de Manaus.

O candidato que necessitar de qualquer tipo de condição especial para fazer a prova deverá solicitar eletronicamente, no momento da inscrição. A divulgação do resultado final e homologação está prevista para ocorrer no dia 08 de dezembro.

Confira edital abaixo: