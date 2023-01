Inscrições para concurso com 370 vagas no Amazonas encerram dia 30; salários de até R$ 18,5 mil

Manaus/AM - As inscrições para concurso público da Prefeitura de Fonte Boa, no interior do Amazonas, encerram no próximo dia 30 deste mês. O certame oferta 370 vagas, com salários que variam entre R$ 1,2 mil a até R$ 18,5 mil.

A prefeitura divulgou no final de dezembro a abertura de três editais do concurso com vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior, com oportunidades para áreas da educação, saúde, segurança e administrativa. Alguns dos cargos a serem preenchidos são de guarda municipal, médico, técnico administrativo, merendeiro e professor.

Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 30 de janeiro, devendo ser realizada de forma online, no site da banca organizadora, do Instituto Merkabah. Para efetuar a inscrição é necessário pagamento de taxa no valor entre R$ 60 a R$ 100.

Confira abaixo os três editais: