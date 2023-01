Inscrições para 1º Provão Eletrônico de 2023 terminam neste domingo no Amazonas

Manaus/AM - As inscrições para o Provão Eletrônico, da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, terminam neste domingo (29). Os interessados devem se matricular de forma on-line, pelo link http://examesupletivo.seduc.am.gov.br/.

No total, das quatro escolas da rede pública estadual disponíveis para a aplicação de provas, duas ainda estão com vagas em aberto, são elas: E.E. Eliana Pacheco Braga, no Santa Etelvina, zona norte, e E.E. Padre Luís Ruas, no Zumbi, zona leste.

A aplicação do Exame Eletrônico acontecerá no período de 13 de fevereiro a 31 de maio. A iniciativa busca oportunizar a conclusão do Ensino Fundamental ou Médio àqueles que estão fora do período regular.

Sobre a prova

Com quantidades distintas de disciplinas, as provas do Ensino Fundamental e Médio contam com oito e 12 componentes curriculares, respectivamente. Cada componente tem 20 questões, e o aluno, no processo de agendamento, pode solicitar a realização de até quatro disciplinas por turno.

As disciplinas que constam no edital do Provão do Ensino Fundamental são: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia, História, Educação Física, Inglês e Arte. E nas provas do Ensino Médio, a grade permanece, porém, com a exclusão de Ciências, e a inclusão de Química, Física, Biologia, Sociologia e Filosofia.

Para ser aprovado, é necessário acertar o mínimo de 60% das questões, ou seja, ter uma nota igual ou superior a 6,0. Todo o conteúdo programático está disponível no mesmo site da inscrição, examesupletivo.seduc.am.gov.br.

Em caso de aprovação em todos os componentes curriculares, o candidato deve solicitar o certificado por meio do e-mail [email protected], ou na Gerência de Atendimento Educacional Específico e da Diversidade, na sede da Secretaria de Educação e Desporto, localizada na rua Waldomiro Lustoza, Japiim II, zona sul de Manaus.

Documentação

Na data da realização da prova, o candidato deverá se dirigir ao local escolhido, munido do comprovante de agendamento e do RG e CPF originais. Os candidatos precisam ter, no mínimo, 15 anos para fazer o Provão Eletrônico para o Ensino Fundamental, e 18 anos para o Ensino Médio.