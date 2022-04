Inscrições para 1º Curso de Produção de Documentários do Amazonas estão abertas

Manaus/AM - A Secretaria de Cultura e Economia Criativa, abre, nesta terça-feira (12), as inscrições para o “1º Curso de Produção de Documentários do Amazonas”. A formação intensiva é gratuita e o link está disponível na página no Instagram da secretaria (@culturadoam) e no Portal da Cultura (www.cultura.am.gov.br). As inscrições terminam na próxima segunda-feira (18).

O curso ministrado pelo documentarista Jean Robert César é destinado a profissionais da comunicação, produtores e gestores culturais. A qualificação acontece de forma intensiva, de 25 a 30 de abril, das 13h às 18h, no Centro Cultural Palácio da Justiça (avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro).

O aperfeiçoamento dos trabalhadores da cultura está entre os pilares da gestão, conforme o secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, Marco Apolo Muniz.

No momento do cadastro, cada candidato preencherá um formulário com informações sobre a formação e a experiência na área. O resultado da seleção será enviado para os aprovados, por e-mail, até o dia 22 de abril. Ao todo, 30 vagas estão sendo disponibilizadas.

Documentarista - O documentarista Jean Robert César reúne mais de três décadas de experiência em campo, tendo produzido obras ficcionais importantes e documentários relevantes, entre eles os “500 – Os Bebês Sequestrados pela Ditadura Argentina”, “Histórias da Fome no Brasil”, “Amazônia – Heranças de uma utopia” e o inédito “Vidas Descartáveis”, produzido para Globo News sobre trabalho análogo a escravidão, do qual ele também assina roteiro.