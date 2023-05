Inscrições estão abertas para mil vagas em 16 cursos de qualificação profissional no Amazonas

Manaus/AM - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp) divulgou, nesta terça-feira (2), a oferta de mil vagas em 16 cursos de qualificação profissional gratuita, na modalidade de Ensino a distância (Ead).

As inscrições já estão abertas e os interessados podem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) para se inscrever no curso que escolher.

A relação dos candidatos estará disponível no dia 5 de maio e os aprovados receberão, através do e-mail cadastrado no momento da matrícula, o login e senha para acessar o curso na plataforma do projeto, disponível a partir de 8 de maio, data que marca o início das aulas.

Veja os cursos ofertados

- Assistente Administrativo

- Agente de Portaria

- Atendimento ao Cliente

- Gestão de Mídias Sociais

- Noção de Departamento Social

- Noção em Recursos Humanos

- Marketing Digital

- Técnicas de Vendas

- Técnicas de Negociação

- Secretariado

- Atendimento ao cliente, Negociação, Técnicas de Vendas

- Noção em Empreendedorismo

- NR 10 - Serviços de Eletricidade

- NR 15 - Atividades Insalubres

- NR 20 - Combustíveis e Inflamáveis

- NR 35 - Trabalho em Altura