Inscrições do subsídio a pescadores do Amazonas termina segunda

Manaus/AM - A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) informou, nesta quarta-feira (23), que pescadores, cooperativas e as associações, que atuam em regime de manejo sustentável do pirarucu legalizado podem se inscrever no edital de chamamento público para a subvenção econômica do pirarucu até a próxima segunda-feira (28).

A inscrição pode ser realizada de forma presencial na sede da ADS, localizada no Conjunto Atílio Andreazza, bairro Japiim, zona sul da capital. Os interessados devem possuir as documentações constantes no Regimento Interno da Comissão Interinstitucional da Subvenção Econômica dos Pescadores Manejadores de Pirarucu no Amazonas, aprovada pela referida comissão.

Sobre o edital- O edital completo pode ser acessado no site da ADS, na aba dos Programas (http://www.ads.am.gov.br/wp-content/uploads/2023/07/EDITAL-CHAMADA-PUBLICA-2023-SUBVENCAO-PIRARUCU.pdf). O certame foi lançado no dia 28 de julho..

A ADS reforça, também, aos interessados, que a habilitação pode ser realizada nas unidades locais do Instituto de Desenvolvimento do Amazonas (Idam), nos municípios do interior do estado. Além disso, poderão enviar a documentação no formato digital, via e-mail, pelo endereço: [email protected].

O programa de subsídio aos pescadores do pirarucu manejado beneficiou 14 associações de 10 municípios, alcançando mais de 1 mil trabalhadores. O valor pago na subvenção foi de R$ 1.055.303,60.

Em 2022, o valor pago foi de R$ 2,203.222,35, beneficiando 1929 pescadores manejadores de 20 entidades, de 12 municípios do Amazonas.