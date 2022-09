Inquérito sobre morte do ex-vocalista do Água Cristalina está com o Ministé

Manaus/AM - A Justiça determinou que o Ministério Público do Amazonas (MPAM) se manifeste sobre o processo que investiga o desaparecimento e a morte do ex-cantor da banda Água Cristalina, Armando Lessa, 26, que ocorreu no dia 27 de agosto.

A Polícia Civil entregou ao Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) o inquérito investigativo com os depoimentos de todos os tripulantes e passageiros que estavam a bordo da voadeira "Expresso Kedson Araújo III", onde Armando foi morto.

No dia 30 de agosto, Charlys dos Anjos Bezerra e Mario Barros de Assunção, foram presos suspeitos de envolvimento na morte e desaparecimento do cantor.

Os celulares e os calçados usados pelos suspeitos no dia do crime serão periciados pela polícia. O resultado do exame pode comprovar ou refutar o envolvimento de Charlys e Mario na morte do jovem.

O Portal do Holanda teve acesso ao relatório onde Mario conta os detalhes da morte de Armando e como seu corpo foi jogado no Rio Negro.

Já se passaram um mês do crime e o corpo de Armando ainda não foi encontrado.