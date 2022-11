Inpa oferta bolsas de até R$ 4,1 mil para Programa de Capacitação Institucional

Manaus/AM - O Programa de Capacitação Institucional (PCI) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTI) abriu as inscrições para a Chamada Pública Nº07/2022, que oferece sete vagas para as áreas da Pesquisa e da Educação e divulgação científica. Os candidatos interessados têm até o próximo domingo (13) para se inscrever. O valor das bolsas varia de R$ 2.860 a R$ 4.160.

Conforme a Chamada Pública, das sete vagas, quatro são para profissionais atuarem na pesquisa com os seguintes projetos: Pesquisa e desenvolvimento em sociedade, ambiente e saúde; Biodiversidade e recursos naturais; Tecnologia e inovação e o outro é Pesquisa sobre a floresta e os ciclos biogeoquímicos.

As outras três vagas são para bolsistas atuarem no projeto de Divulgação e educação científica em biodiversidade. São duas vagas para a comunicação (Jornalismo e Design/ Publicidade) e uma oportunidade para o programa de educação ambiental e estações de aprendizagem do Bosque da Ciência, espaço de visitação pública do Inpa.

As bolsas serão distribuídas na modalidade PCI-D nas categorias e níveis: PCI-DB (projetos de pesquisa), PCI-DC (Bosque da Ciência) e PCI-DD (Comunicação). A descrição dos projetos e perfis de candidatos estão disponíveis no Anexo I. As bolsas são financiadas com recursos oriundos do orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e operacionalizadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), no prazo de 12 meses, podendo ser prorrogadas mediante interesse institucional e disponibilidade orçamentária.

Os interessados deverão encaminhar as propostas para o e-mail: [email protected], com formulário do currículo lattes, plano de trabalho, carta de intenção e todos os itens previstos na Chamada e anexos. Informações e anexos disponíveis na página do PCI-Inpa. O resultado (a ser ratificado pelo MCTI/ CNPq) será divulgado no dia 20 deste mês.

Bolsas

O PCI-DB é para profissionais com sete anos de experiência em projetos científicos, tecnológicos ou de inovação após a obtenção do diploma de nível superior; ou com título de doutor; ou ainda, com grau de mestre há, no mínimo, quatro anos. O valor da bolsa é de R$ 4.160,00.

Para o PCI-DC, o profissional deve ter cinco anos de experiência em projetos científicos, tecnológicos ou de inovação após a obtenção do diploma de nível superior ou com grau de mestre. O valor da bolsa é de R $3.380,00.

PCI-DD - Profissional com diploma de nível superior e com experiência em projetos científicos, tecnológicos ou de inovação. A bolsa é no valor de R$ 2.860,00.