Inpa abre vagas para mestrado e doutorado em Ciências de Florestas Tropicais

Manaus/AM - O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTI) está com seleção aberta para 15 vagas distribuídas nos cursos de mestrado e doutorado. As inscrições seguem até 4 de outubro para o mestrado, e 30 de setembro para o doutorado. Não há taxa de inscrição.

São oferecidas 12 vagas para o mestrado, das quais 10 são vagas regulares e 2 suplementares de políticas de ação afirmativa, com ingresso em março de 2023. Para o doutorado são destinadas três vagas, com início no 2º semestre deste ano. O Programa de Pós-Graduação em Ciências de Florestas Tropicais (PPG-CFT) do Inpa é nota 5 na Avaliação Quadrienal da Capes/MEC (2017-2020) divulgada neste mês.

Os interessados devem se enquadrar nas seguintes linhas de pesquisas: Ecofisiologia Vegetal; Ecologia Florestal; Inventário e Ordenamento; Recursos Genéticos e Melhoramento de Espécies Nativas da Amazônia; Sementes Florestais; Silvicultura Tropical; Solos Tropicais; e Mudança Climática da Idade Contemporânea.

A seleção para o mestrado será constituída de uma prova de Conhecimento da Área e uma prova de Suficiência de Língua Inglesa, além da avaliação do Currículo Lattes. Já a seleção para o doutorado terá a etapa de Análise do anteprojeto (eliminatório), Entrevista (eliminatório) e a Análise Curricular (classificatório). Os resultados e mais informações podem ser conferidos no site do PPG-CFT.

O ingresso dos candidatos em ambos os Programas não garante o recebimento automático de bolsas de estudos. A concessão das bolsas pelas agências de fomento (Fapeam, Capes e CNPq) dependerá da disponibilidade de cotas, dos critérios da Comissão de Bolsas do PPG, entre outros itens previstos nos editais. Mais informações: e-mail: [email protected]