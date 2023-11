Inmet prevê mais temporais no Amazonas nos próximos dias

Manaus/AM – Uma forte chuva atinge todo o Amazonas nesta quinta-feira (23), e segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de temporais até a próxima segunda-feira (27).

Conforme os dados da Defesa Civil do estado divulgou só no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, choveu 38,4 mm. Já no município de Itacoatiara choveu 41,32mm no bairro Colônia, enquanto no bairro Mamoud Amed choveu 44,67. E no Centro da cidade de Apuí foi registrado 45,08 mm de chuva.

Ainda segundo o Inmet, as áreas que mais devem ser afetadas com chuvas intensas são as regiões do Baixo e Centro do Amazonas e Sul, Sudoeste e Norte do estado.