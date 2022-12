Inmet alerta para chuvas intensas no Amazonas na próxima semana

Dezembro continua com alerta de grandes volumes de chuva em todo o país, além de termômetros medindo calor extremo em muitos estados. E, de acordo com o boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia, 15 estados e o Distrito Federal estão sob alerta de temporais neste terça-feira. Até o início da próxima semana, dia 12, estão previstos os maiores acúmulos de chuva para o Acre, Amazonas e Rondônia, no norte do país, no sul de Minas Gerais, em São Paulo, na baixada santista e litoral norte, além do estado do Paraná e leste de Santa Catarina.

Na Bahia, uma barragem transbordou no município de Wenceslau Guimarães, na noite dessa segunda-feira. A água invadiu diversos bairros da cidade. A primeira morte registrada no estado por causa das fortes chuvas de ontem ocorreu no município de Itapicuru. A vítima é um idoso de 71 anos que tentava atravessar um riacho e foi levado pela correnteza. De acordo com a Superintendência de Proteção e Defesa Civil, chega a mais de 14 mil o número de pessoas desalojadas ou desabrigadas em todo o estado.

No Espírito Santo, após mais de uma semana de chuva, 6 municípios seguem com alerta de deslizamentos, segundo a Defesa Civil estadual. Mais de 3.800 pessoas estão fora de suas casas. O Inmet também emitiu um alerta para o perigo potencial de chuvas intensas para 28 municípios do Sul do estado.

Já em Minas Gerais, chega a 44 o número de cidades em situação de emergência. São quase 1.100 desabrigados e 3.840 desalojados. Dois óbitos foram registrados, um na cidade de Piraúba, na Zona da Mata, e outro em Bom Jesus do Galho, na região metropolitana do Vale do Aço.

Apesar da previsão de chuvas intensas neste mês de dezembro para grande parte do país, a Meteorologia destaca que elas serão acompanhadas de muito calor.