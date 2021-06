Iniciação Científica Fuam abre seleção para 15 vagas de bolsistas do PAIC

Estão abertas as inscrições para seleção de bolsistas para o Programa de Apoio à Iniciação Científica da Fundação Alfredo da Matta – PAIC/Fuam 2021/2022. Este ano, serão oferecidas quinze (15) bolsas de iniciação científica, fomentadas pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), por um período de 12 meses, com início previsto para agosto de 2021.

As inscrições vão até o dia 14 de junho e podem ser feitas acessando o formulário pelo link ou o QR Code disponíveis no site da Fuam, no endereço eletrônico www.fuam.am.gov.br/pesquisa/paic na sessão ‘Seleção para Bolsistas Paic 2021/2022’, e anexando cópias digitalizadas dos documentos relacionados no item 4.2.1 do Edital 01/2021 – PAIC Fuam, também disponível no site. Os candidatos devem ficar atentos, pois a ausência de qualquer documento implicará na não efetivação da inscrição.

Critérios – O candidato deve ser brasileiro ou naturalizado, apresentar declaração de matrícula a qual deverá informar o período em que está matriculado, em curso de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), no Estado do Amazonas.

O candidato também precisa ter cadastro no Currículo Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / CNPQ (http://lattes.cnpq.br) e no Banco de Pesquisadores da Fapeam (http://sig.fapeam.am.gov.br); ambos atualizados no máximo há um mês da data da inscrição.

Para a seleção, além da análise de currículo, o candidato terá seu coeficiente acadêmico como um dos critérios de seleção, pois isso, um dos documentos exigidos na inscrição é o histórico escolar da graduação completo e atualizado.

Os jovens pesquisadores selecionados deverão dedicar-se integralmente ao Programa; e não podem ter vínculo empregatício ou funcional, nem ser beneficiário de bolsa concedida por qualquer instituição de fomento, pública ou privada, dentre outros critérios estabelecidos em Edital.

O bolsista deverá dedicar-se às atividades acadêmicas e de pesquisa propostas pelo PAIC num período de 12 meses, apresentando relatório parcial após seis meses de vigência da bolsa, além de apresentar o resultado final da pesquisa ao término.

Resultado da seleção – As inscrições encerram no dia 14 de junho e o resultado preliminar da seleção deve acontecer no dia 16 de junho. Os candidatos que desejarem, podem fazer um pedido de reconsideração do resultado preliminar, no dia 17 de junho, encaminhando e-mail para [email protected] A Coordenação do Programa e diretoria de ensino e pesquisa da Fuam farão a discussão e deliberação do caso.

O resultado final será divulgado após análise dos pedidos de reconsideração, no dia 18 de junho no site da Fuam.

Os candidatos aprovados deverão comparecer na Diretoria de Ensino e Pesquisa, na sede da Fuam, no dia 21 de junho, de 8 às 12 horas, para assinatura de documentos e preenchimento do plano de trabalho no Banco de Pesquisadores da Fapeam, o SIG-FAPEAM.

Sobre o PAIC – O Programa de Apoio à Iniciação Científica (PAIC) foi implantado na Fuam com o apoio do Governo do Estado do Amazonas, através da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas (FAPEAM).

O convênio entre as instituições prevê a concessão de bolsas de iniciação científica para estudantes de graduação, por um período de 12 meses.

Os principais objetivos do Programa são despertar a vocação científica e incentivar talentos entre estudantes de graduação; fortalecer os grupos de pesquisa da FUAM; estimular pesquisadores a envolverem alunos de graduação nas atividades científicas; proporcionar ao bolsista a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa; e promover a cooperação científica entre a FUAM e instituições de Ensino Superior do Amazonas.

Seleção de bolsistas para o PAIC/FUAM 2021-2022

- Lançamento do Edital: 28 de maio de 2021

- Inscrições: 28 de maio a 14 de junho de 2021

- Edital e inscrições: www.fuam.am.gov.br/pesquisa/paic na sessão Seleção para Bolsistas – PAIC 2021/2022

- Link para inscrição: https://forms.gle/Jb7zyAJ44ZEmWwjT6

- Análise de currículos e documentos: 15 de junho de 2021

- Divulgação de resultado preliminar: 16 de junho de 2020 no site da Fuam

- Pedido de reconsideração: 17 de junho de 2021, por e-mail ([email protected])

- Divulgação do resultado final: 18 de junho de 2021

- Comparecimento à Fuam para assinatura de documentos (candidatos selecionados) e preenchimento do plano de trabalho no SIG-Fapeam: 21 de junho de 2021, de 8 às 12 horas, na Diretoria de Ensino e Pesquisa / sede da Fuam.