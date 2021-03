Inicia nesta sexta agendamento para retirada de cartão do Auxílio Estadual

No site, que já está no ar, será possível realizar o agendamento por meio de um formulário onde serão preenchidos os dados pessoais da pessoa contemplada. A plataforma on-line permite ainda que o usuário verifique o horário e local para a retirada.

Para atender com mais agilidade a população, o FPS disponibilizou duas linhas para que os contemplados possam entrar em contato para realizar o agendamento de retirada do cartão. O serviço poderá ser feito das 8h às 18h pelos telefones: (92) 99498-7874 e 99267-1185.

Manaus/AM - Começa nesta sexta-feira (5) uma nova fase para garantir a entrega de todos os cartões do Auxílio Estadual. Amanhã estará no ar o Call Center que permite o agendamento para a retirada do cartão por parte dos contemplados que ainda não obtiveram o benefício. O serviço também poderá ser feito de forma on-line por meio do site https://auxilio.am.gov.br/.

