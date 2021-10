Ingressos de sorteados no ‘Vacina Premiada’ começam a ser entregues nesta quarta

Manaus/AM - Começa nesta quarta-feira (13), a entrega de ingressos para os ganhadores na campanha Vacina Premiada, que dá direito a assistir à partida entre Brasil e Uruguai marcada para a próxima quinta-feira (14), na Arena da Amazônia. Os contemplados poderão resgatar os ingressos, entre 10h e 20h, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, na avenida Constantino Nery.

Quinze postos de retirada serão montados no Vasco Vasques, recebendo os ganhadores em ordem alfabética para assinatura de protocolo. Os três mil bilhetes sorteados são uma contrapartida da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o Estado, sem custo para o Governo do Amazonas.

No local, os sorteados deverão apresentar um documento original com foto e a carteira de vacinação para retirar o bilhete. As pessoas que receberam a segunda dose menos de 15 dias antes da realização do jogo, ou seja, a partir do dia 29 de setembro, passarão por triagem com teste feito pelas equipes da Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

O teste para quem tomou a dose de reforço menos de 15 dias antes da partida faz parte dos protocolos sanitários definidos pelo Governo do Amazonas e CBF. Terá acesso ao estádio apenas as pessoas cujos testes forem negativos para a doença.

O ingresso adquirido para a partida de futebol é individual e intransferível. O jogo entre Brasil e Uruguai é válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo Fifa Catar 2022 e contará com a presença de 14 mil torcedores. Será a primeira partida da seleção, em terras brasileiras, com a presença de público desde o início da pandemia de Covid-19.