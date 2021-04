Influenza: campanha já distribuiu mais de 382 mil vacinas para Amazonas

Manaus/AM - o Amazonas já distribuiu 382.820 doses do imunizante para os municípios, desde o recebimento da primeira remessa dos imunizantes do Ministério da Saúde. A vacinação iniciou no dia 12 de abril e tem como objetivo atingir cerca de 1,4 milhões de pessoas em todo o Estado.

Ao todo, somando os três lotes enviados para o Amazonas nos dias 6, 13 e 20 de abril, o estado recebeu 562.400 vacinas para imunizar os grupos prioritários determinados pelo MS, sendo retirados pelos municípios na sede da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) mediante agendamento. A campanha ocorre em etapas de acordo com o cronograma do Governo Federal e disponibilidade do insumo ao estado.

Para a imunização contra Influenza, em todo o país, o MS elegeu os seguintes grupos prioritários: crianças a partir de seis meses a menores de cinco anos; gestantes; puérperas; pessoas com 60 anos e mais; trabalhadores da Saúde; povos indígenas; comorbidades; população privada de liberdade; adolescentes em medidas socioeducativas; funcionário do sistema de privação de liberdade; professores; forças de segurança e salvamento; forças armadas; pessoas com deficiência; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo, rodoviário, passageiros urbano e de longo curso e trabalhadores portuários.

Influenza

A influenza é uma infecção viral aguda, que afeta o sistema respiratório e é de alta transmissibilidade. A estratégia de vacinação contra a influenza foi incorporada no PNI em 1999, com o propósito de reduzir internações, complicações e óbitos na população-alvo. Esta é a 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, prevista para ocorrer no período de 12 de abril a 9 de julho de 2021.

Em 2020, foram registrados no Amazonas 11 casos de Influenza B e nove casos de Influenza A. Em 2021, até o momento, não há registro de Influenza.