Indústria de semicondutores investe R$ 428 milhões na Zona Franca de Manaus

Manaus/AM - Em sua 293ª Reunião Ordinária, realizada nesta quinta-feira (27), via videoconferência, o Conselho de Administração da Suframa (CAS) aprovou 23 projetos industriais e de serviços, sendo nove de implantação e outros 14 de diversificação, atualização e ampliação, que somam investimentos totais de R$ 1,4 bilhão e estimam a geração de 2.200 empregos diretos, a partir do terceiro ano de funcionamento das linhas de produção. Adicionalmente, também foram aprovados cinco projetos agropecuários, com investimentos previstos de R$ 17,2 milhões e a geração de 122 empregos, entre mão de obra fixa e variável, em até cinco anos.

O secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia (ME), Carlos da Costa, na condição de presidente do Conselho, elogiou a diversificação da pauta, que contou com aprovação de um produto inovador, oriundo de recursos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) – a chamada tomada inteligente – e também com projetos importantes para o setor agropecuário. “O ano volta a acelerar com o maior volume de investimentos e geração de empregos nos últimos 12 meses e vai crescer mais ainda porque ainda há muito o que fazer, tanto no nível federal quanto no nível regional”, afirmou.

O superintendente da Suframa, Algacir Polsin, afirmou que os projetos da pauta representam o adensamento da cadeia de componentes do Polo Industrial de Manaus (PIM), bem como a retomada de investimentos no Distrito Agropecuário da Suframa (DAS), e fez uma ressalva em relação aos empregos, cuja tendência é reduzir com a automação industrial. “Entendemos que os empregos da manufatura tendem a cair, mas deve ser considerado que o produto industrial incorpora, cada vez mais, PIB de serviço, logo, empregos em outros setores serão criados”, afirmou.