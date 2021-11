Indígenas da Amazônia exigem na Cop26 que financiamento chegue às comunidades tradicionais

Os dirigentes da organização, que representa os povos indígenas e comunidades locais em 24 países com florestas tropicais, agradecem a promessa feita nesta Cúpula de Líderes Mundiais de alocar US$ 19,2 bilhões para apoiar o reconhecimento dos direitos à terra para povos indígenas e comunidades locais.

Manaus/AM - A Coordenação das Organizações Indígenas da Bacia do Rio Amazonas (Coica) emitiu um comunicado na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima de (Cop26), que ocorre em Glasgow, na Escócia, exigindo o fim dos intermediários entre os financiadores de projetos para proteção da floresta e as comunidades tradicionais.

