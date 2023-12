Indígena Tikuna é a 1ª a assumir cargo de presidente substituta da Funai

Manaus/AM - Mislene Metchacuna é a primeira indígena Tikuna a assumir o cargo de presidente substituta da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). Ela já esteve à frente das coordenações regionais do do Alto Solimões, do Vale do Javari e Regional Substituta

Mislene cursou Antropologia Social no Instituto de Natureza e Cultura, na Universidade Federal do Amazonas, em um campus no município de Benjamin Constant. Em 2014, Metchacuna concluiu o mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS), da Ufam/Museu Amazônico, defendendo a dissertação “A trajetória da Polícia Indígena do Alto Solimões: política indigenista e Etnopolítica entre os Tikuna”.

A criação da Polícia Indígena foi uma resposta a ineficiência da atuação das forças de segurança na região do Alto Solimões”, completou Metchacuna que disse ainda que “os cursos de graduação e pós-graduação em Antropologia Social ministrado pela Ufam, com certeza abriu um novo horizonte, não apenas para atuar junto ao povo Tikuna, mas também com outros povos indígenas”.

Histórico

- Aprovada no Concurso Público da Funai, em 2010, lotação na Coordenação Técnica Local, em Benjamin Constant (AM);

- No ano de 2014, assumiu o cargo de Coordenadora Regional do Alto Solimões, sediada em Tabatinga-AM;

- Em 2020, no contexto da pandemia, fez parte da equipe de trabalho da Coordenação Regional Vale do Javari, sediada no município de Atalaia do Norte, e, posteriormente, assume ao cargo de Chefe do Serviço de Direitos Sociais e Cidadania;

- Em 2021, assume a Coordenação Regional Substituta até o mês de fevereiro de 2023, quando foi indicada pela presidenta da Funai, Joenia Wapichana para assumir a Direção de Administração e Gestão-DAGES. Recentemente, foi designada a ser substituta da presidência.