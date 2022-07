Indícios de autoria são suficientes para Júri correlacionar com a materialidade do crime

Manaus/AM - Nos autos do processo 0000459-42.2019.8.04.4401 concluiu-se que enquanto incidir sentença devidamente motivada não se pode atender a pedido de afastamento de qualificadoras insculpidas no Código Penal em correlação fática com o crime de homicídio cometido e as circunstâncias que o qualificaram, mormente ante indícios suficientes de autoria e materialidade do crime demonstradas. Leia mais em Amazonas Direito.

