Índice de vacinação contra Covid em crianças não chega a 40% no Amazonas

O atraso da vacinação infantil contra a Covid-19 em todo o país ganhou um alerta da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

No Brasil, a vacinação contra Covid-19 chegou a apenas 16% da população na faixa etária de 3 a 4 anos com duas doses, enquanto no Amazonas, esse percentual chegou a cerca de 39% em crianças menores de 5 anos, de acordo com dados da Fundação de Vigilância em Saúde Dra Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), que, a exemplo das demais instituições de saúde, aponta para o desinteresse dos pais em imunizar suas crianças, mesmo com campanhas direcionadas a essa questão.

Para a Fiocruz, os dados apontam que, mesmo conseguindo triplicar a marca inicial que era de 5,5% dessa faixa etária de 3 e 4 anos vacinados com as duas doses, ainda há um logo caminho a percorrer.

No caso do Amazonas, até o último dia 24 de abril, o painel de dados da FVS-RCP registrava 16.534 casos de Covid-19 em crianças menores de 5 anos. Em crianças entre 5 a 9 anos foram 10.691 casos, de 10 a 15 anos foram 12.386 casos e de 15 a 19 anos, 21.099 casos.

No total, somadas crianças e adolescentes, foram 60.710 casos de Covid até essa data, com 2.963 hospitalizações e 150 óbitos.

Entre os óbitos, as crianças menores de cinco anos foram a maioria no estado entre as acometidas pela Covid na faixa etária. No total, foram a óbito 90 crianças menores de cinco anos, 8 óbitos de cinco a nove anos, 16 de 10 a 14 anos e 43 de 15 a 19 anos.

Os menores de cinco anos foram também os que mais precisaram de internação hospitalizar, com 1.590 casos, seguidos dos 5 a 9 anos, com 408 casos, de 10 a 14 anos, 300 casos e de 15 a 19, 665 hospitalizações.

No Amazonas, segundo a FVS, foram aplicadas 240.993 doses de vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. E o registro de óbitos na faixa etária de menores de cinco anos é de 0,6%.

Os dados sobre a vacinação infantil foram levantados por um estudo denominado “VAX*SIM”, que cruzou grandes bases de dados para investigar o papel das mídias sociais, do Programa Bolsa-Família e do acesso à Atenção Primária em Saúde na cobertura vacinal em crianças menores de cinco anos.

De acordo com a Fiocruz, até junho de 2022, o Brasil registrava uma média de 2 mortes diárias por Covid-19 entre crianças menores de 5 anos. Em 16 de setembro daquele ano, com a aprovação da Pfizer pediátrica pela Anvisa, houve o registro de morte de 26 crianças menores de 5 anos decorrência da doença, o equivalente a dois óbitos a cada três dias, de acordo com estudo feito pelo Observatório de Saúde na Infância (Observa Infância), Fiocruz e do Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto (Unifase).