Índice de roubos e furtos em unidades religiosas no Amazonas apresenta redução, diz SSP

Nos primeiros quatro meses de 2023, os índices dos crimes de roubos e furtos às unidades religiosas em Manaus apresentaram redução em relação ao mesmo período de 2022. Os dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) apontam uma redução de 7% nos casos de furto e 20% nos casos de roubos.

O coordenador de Planejamento Integrado da Secretaria Executiva Adjunta de Gestão e Planejamento Integrado (Seagi), coronel José Neto, ressaltou que os crimes contra templos religiosos, na maioria das vezes, são praticados por pessoas envolvidas com o tráfico de drogas.

“A gente observa que existe uma tendência de queda nos roubos e uma redução nos furtos, por conta das operações bem-sucedidas das polícias militar e civil, coordenadas pela Secretaria de Segurança, que tem desbaratado a rota do tráfico, então os meliantes miram nos templos religiosos para pagar a droga que foi apreendida”, destacou o coronel.

Segundo os dados, as ocorrências têm maior incidência na zona leste de Manaus, conforme monitoramento realizado pelo ponto focal, coordenado pelo coronel José Neto. O coordenador explicou que os acompanhamentos auxiliam as unidades policiais durante o planejamento das ações de combate a este indicador e as respostas são as reduções desses tipos de crimes.

“Os pontos focais da SSP-AM existem para colher essas informações e oferecer subsídios para os comandantes de unidades poderem planejar ações e oferecerem mais segurança, neste caso específico, aos templos religiosos”, completou o coronel.

Pontos focais

Além das ações ostensivas, a SSP-AM realiza reuniões com os pontos focais, periodicamente, para analisar os indicadores criminais e determinar ações de combate, de acordo com o levantamento das áreas com maior incidência de ocorrências.

A SSP-AM reforça a importância de a população registrar Boletim de Ocorrência e denunciar, por meio do Disque 181, as práticas criminosas.