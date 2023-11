Índice de queimadas aumenta mais de 100% em dia e Parintins lidera em focos

Por Ana Celia Ossame, especial para Portal do Holanda

Com 26 focos de queimadas, o município de Parintins lidera os demais em número de queimadas neste dia 22, de acordo com os satélites do Instituto Nacional de Pesquisas (Inpe). O Estado do Amazonas tem 149 focos hoje, mais que o dobro dos registrados ontem (21), que eram 67.

Depois de Parintins, vem o município de Urucurituba, com 20 focos, Itacoatiara, 18, Barreirinha, 12, Canutama, 10, Presidente Figueiredo, 9, e Apuí, 8.

A cidade de Manaus continua coberta por fumaça, situação que tem se prolongado e tem como causa queimadas florestais.

Na região Norte, o estado do Pará tem 7.122 focos de queimadas, Roraima, 547, Amapá, 906, Rondônia, com 136.

No Amazonas, a Operação Aceiro 2023, coordenada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), combateu entre 12 de julho e 21 de novembro, 2.074 incêndios no interior do estado. Ao todo, foram enviados ao longo do verão amazônico, reforço de efetivo para 25 municípios do interior para o combate às queimadas e incêndios florestais, informa o governo do Estado.