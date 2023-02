Incentivos fiscais são oferecidos para 66 empresas do Polo Industrial de Manaus

Manaus/AM - Foram assinados nesta sexta-feira (17), decretos para a concessão de incentivos fiscais para 66 indústrias do Polo Industrial de Manaus (PIM). Com isso, o Governo do Amazonas amplia o fomento ao segmento industrial da Zona Franca de Manaus (ZFM). Com a medida, a expectativa é gerar, aproximadamente, 2 mil novos postos de trabalho e novos investimentos no setor.

“A aprovação e assinatura dos decretos que a gente fez hoje são ações rotineiras e que a gente faz ao longo do ano de acordo com os projetos que vão sendo apresentados pelos interessados e avaliados pelo nosso Codam, que é o nosso Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado do Amazonas”, declarou o governador Wilson Lima

Para usufruírem dos incentivos fiscais, que variam de 55% a 100% do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), as empresas beneficiárias deverão investir R$ 2 bilhões, aproximadamente, no estado do Amazonas.

Entre as empresas beneficiadas pelos decretos assinados estão, por exemplo, os segmentos de termoplásticos (que representam a maioria), informática, componentes eletrônicos, componentes metálicos, componentes de embalagens, alimentação, eletroeletrônicos e diversos.

Modelo Zona Franca

Ao todo, o Polo Industrial de Manaus possui aproximadamente 500 indústrias de alta tecnologia e alcançou, em outubro de 2022, 114 mil empregos diretos e mais de meio milhão de empregos, diretos e indiretos, principalmente nos segmentos eletroeletrônico, bens de informática e duas rodas.