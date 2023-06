Incêndio de grandes proporções atinge galpão de alegorias do Caprichoso

Galpão do Boi Caprichoso pega fogo em Parintins, no Amazonas pic.twitter.com/P0Be3XTh7l — Aquitemnotícias (@aquitemnoticias) June 13, 2023

Manaus/AM - Um incêndio de grandes proporções atingiu na tarde desta segunda-feira (13), uma área do galpão de alegorias do Boi Caprichoso, em Parintins, no Amazonas. O Festival de Parintins 2023 ocorre entre os dias 30 de junho e 2 de julho.

Em nota, a agremiação explicou sobre o ocorrido.

Nota de Esclarecimento

O Boi-bumbá Caprichoso confirma o princípio de incêndio em duas peças da alegoria do artista Roberto Reis que atua no processo de preparação para o Festival Folclórico de Parintins, mas esclarece que as chamas foram imediatamente contidas pelos próprios trabalhadores e vizinhos próximos ao galpão.

Os artistas, orientados para atuar em ocorrências como essas, seguiram todos os protocolos de segurança. Como o material alegórico é um produto que gera muita fumaça, infelizmente as imagens em alguns momentos chegam a assustar, mas esclarecemos que tudo está sob controle.

Com o apoio do Corpo de Bombeiros que já está no local, estamos apurando as causas do acidente e trabalhando para seguir todas as normas que assegurem o a segurança do trabalhador.