Nilton Lins

Incêndio de grande proporção atinge casa no bairro Grande Vitória; vídeo

Por Portal Do Holanda

06/11/2025 16h34 — em
Amazonas



 

 

Manaus/AM - Um incêndio de grande proporção foi registrado na tarde desta quinta-feira (6), na Rua Garça Vermelha, no bairro Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus. 

Um vídeo mostra pessoas desesperadas jogando baldes de água na residência. Segundo informações preliminares, duas pessoas - entre elas uma criança - estavam na residência no momento do sinistro, mas ambas saíram a tempo.

O caso aconteceu durante a chuva que atingiu várias zonas da capital. No entanto, segundo testemunhas, a ventania contribuiu para que o fogo se alastrasse. Um segundo vídeo mostra uma grande fumaça preta se espalhando com a força do vento. 

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para o local e conteve as chamas. A proprietária da casa não quis falar com a imprensa, pois estava bastante abalada com a situação. A Defesa Civil deve avaliar o local afetado e uma perícia deve confirmar a causa do incêndio. 

