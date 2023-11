Incêndio atinge área de mata de difícil acesso em Parintins, no Amazonas

Manaus/AM - O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) combateu, no início da tarde desta terça-feira (21), um incêndio em área de vegetação de difícil acesso no município de Parintins, no Amazonas. A ação rápida da equipe impediu que as chamas se propagassem para residências do entorno.

“A equipe do nosso posto operacional de Parintins recebeu o acionamento para a ocorrência no canal direto da corporação naquele município. A partir disso, imediatamente, nossos bombeiros foram até o local no bairro Castanhal, mas ao chegarem constataram que se tratava de uma área de difícil acesso, onde nossa viatura não poderia adentrar”, relatou o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Muniz.

Para realizar o combate, os bombeiros fizeram o deslocamento andando até o local do sinistro e utilizaram os equipamentos de bombas costais e abafadores para extinguir as chamas. Na ocorrência não houve registro de vítimas.

“Mesmo com a dificuldade de acesso, nossos militares fizeram o percurso a pé e fizeram o controle do sinistro, garantindo assim a proteção patrimonial e principalmente das vidas dos moradores do entorno”, concluiu coronel Muniz.