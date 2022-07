Imóvel que usa poço artesiano deve pagar tarifa mínima à companhia de água

Manaus/AM - O consumidor que usar poço artesiano, embora não precise da rede pública de águas e esgoto, ainda terá que desembolsar o pagamento da tarifa mínima, havendo a disponibilidade para o uso do serviço pela concessionária, o que pode implicar no direito da empresa, inclusive, encaminhar os débitos em negativação do nome do titular da unidade de consumo para negativação na instituição de restrição ao crédito quando este crédito for exigível. Leia mais em Amazonas Direito.

