Imagens aéreas mostram movimentação no 'viradão de vacinação' em Manaus

Manaus/AM - Imagens aéreas no entorno do complexo que engloba a Arena da Amazônia, Sambódromo e o Centro de Convenções Vasco Vasques, feitas pelo fotógrafo Chico Batata, mostram a movimentação, nesta terça-feira, do público com idade a partir de 28 anos, que estão indo até o local para se imunizarem contra a Covid-19.

Desde o início da noite, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), já havia sugerido que condutores que não fossem participar da imunização, usassem caminhos alternativos.

O policiamento foi reforçado para garantir a segurança da população, durante as 24 horas do mutirão 'Vacina Amazonas'. O Corpo de Bombeiros também está presente, com efetivo que inclui enfermeiros, técnicos de enfermagem e oficiais da área de saúde, para apoio na parte administrativa.

Vacinação – Os três postos que funcionarão na madrugada são a Arena da Amazônia, o Sambódromo e o Centro de Convenções Vasco Vasques. No Sambódromo, o mutirão iniciou às 9h de terça-feira e segue até 18h de quarta-feira, com 33 horas de vacinação sem intervalos. O Vasco Vasques, assim como a Arena da Amazônia, começou a atender a população às 18h de terça e segue até às 18h de quarta-feira. Os postos da Prefeitura de Manaus funcionarão no horário habitual.

A população a partir de 28 anos que for a um dos pontos de vacinação deve apresentar, obrigatoriamente, documento original com foto, CPF, e comprovante de residência (original e cópia).