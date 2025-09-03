IIuminação no Teatro Amazonas marca campanha de inclusão de PcDs





Manaus/AM- O Teatro Amazonas ganhou tons de verde nesta terça-feira (2) para marcar o início da campanha Setembro Verde, que promove a inclusão e os direitos das pessoas com deficiência (PcD). A ação foi organizada pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEPcD), com apoio da Secretaria de Cultura.

Representantes do MPAM, TRT-AM, DPE-AM, secretarias e organizações civis participaram do ato. A destacou que o tema deste ano, “Inclusão começa na atitude”, reforça o papel de cada cidadão na construção de uma sociedade mais acessível.

Para o promotor de Justiça de Direitos Humanos, da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, Vitor Fonseca, a campanha é busca combater o capacitismo na sociedade.

“Todos os dias têm barreiras que são levantadas contra as pessoas com deficiência. Setembro Verde, então, é um momento para conversamos e discutimos esse tema amplamente, mas todos os dias essas pessoas sofrem capacitismo e todo dia é dia de falar sobre a discriminação contra a PcD”,

Durante o evento, foram oferecidos serviços como emissão da Carteira da PcD, Ciptea e Passe Legal, que garantem prioridade em serviços públicos e transporte intermunicipal gratuito.

A campanha segue durante todo o mês com ações educativas, palestras e atividades paradesportivas em Manaus, além de parcerias com órgãos como Arsepam, Procon-AM e IMMU.