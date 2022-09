Ifam prorroga prazo de inscrições para concurso público com 142 vagas

Manaus/AM - O Instituto Federal do Amazonas (IFAM) prorrogou até o dia 29 de setembro as inscrições para o concurso público que oferta 142 vagas, sendo 89 para Técnico-Administrativo em Educação (TAE) e 53 para professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT). As remunerações variam entre R$ 2.403,06 e R$ 9.616,18.

Os candidatos devem realizar as inscrições somente via internet, no site https://concurso.fundacaocefetminas.org.br. A taxa de inscrição para professor é de R$150,00. Para os cargos de TAE, os valores são R$80,00, R$100,00 e R$120,00.

Locais de realização das provas

A primeira etapa do concurso público para todos os cargos consistirá da avaliação do candidato por meio de prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, e será aplicada em sete cidades do Amazonas (Manaus, Eirunepé, Humaitá, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Tefé), em data provável de 06/11/2022 (domingo), no horário oficial da capital amazonense.

Para o cargo de professor, além da prova objetiva, há ainda as provas de desempenho didático e de títulos. Todas as fases são de caráter eliminatório e classificatório.

O pró-reitor de Gestão de Pessoas e presidente da comissão organizadora do concurso público, professor Leandro Amorim Damasceno, explica a disponibilidade de vagas por campus e local de aplicação das provas. “As vagas já estão definidas por campus. Neste concurso, as provas objetivas ocorrerão, além de Manaus, em seis cidades do interior, buscando oportunizar o ingresso ao serviço público a candidatos que residem em municípios distantes da capital. Portanto, no momento da inscrição, é importante escolher o local de prova e o campus para o qual pretende concorrer a vaga”, explicou.