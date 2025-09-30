   Compartilhe este texto

IEL Amazonas abre 95 vagas de estágio; confira

Por Portal Do Holanda

30/09/2025 19h10 — em
Amazonas


Foto: Divulgação

Manaus/AM- O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Amazonas) anunciou a abertura de 95 vagas de emprego em Manaus, abrangendo diversas áreas de atuação. As oportunidades se dividem em estágio, jovem aprendiz e empregos efetivos.

Somente nesta quinzena, estão disponíveis 69 vagas de estágio presenciais, destinadas a estudantes de níveis superior, técnico e médio. As bolsas variam de R$ 600,00 a R$ 1.518,00, além de auxílio-transporte.

Estágios para nível superior e técnico

A maior parte das vagas de estágio (61) é para o nível superior, com destaque para os cursos de:

Administração: 20 vagas

Psicologia: 15 vagas

Contabilidade: 5 vagas

Outras áreas incluem Marketing, Pedagogia, Informática, Engenharia Civil, Arquitetura, Farmácia e Odontologia.

Para o Ensino Técnico, há oportunidades em áreas como Segurança no Trabalho, Mecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Eletroeletrônica e Automação.

Vagas de Emprego Efetivo e Jovem Aprendiz

O IEL também oferece 11 vagas de emprego efetivo com salário de R$ 1.518,00 mais auxílio-transporte e benefícios. As oportunidades são para:

Auxiliar Administrativo: 4 vagas

Costureira: 2 vagas

Consultor de Vendas: 2 vagas

Outras vagas para Auxiliar de Produção em Serigrafia, Auxiliar de Manutenção e Auxiliar de Manutenção Elétrica.

Para o programa Jovem Aprendiz, há 15 vagas abertas nos setores Administrativo (12) e Promotor de Vendas (3), com remuneração de salário-mínimo/horas trabalhadas e auxílio-transporte.

Como se Candidatar

Os interessados devem realizar o cadastro exclusivo pelo site do IEL Amazonas: https://www.iel-am.org.br/ ou https://carreiras.iel.org.br/AM.

É fundamental manter todos os dados pessoais, escolares e de contato atualizados no sistema. O IEL reforça que não recebe currículos por e-mail ou presencialmente. As vagas serão preenchidas por meio do cadastro no sistema, ficando disponíveis até que o número máximo de candidatos a serem encaminhados seja atingido.

