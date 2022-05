Idoso morre em acidente entre moto e micro-ônibus no Amazonas

Manaus/AM – Um idoso identificado como José Raimundo Lopes da Silva, 63, morreu depois de ter a motocicleta atingida por um micro-ônibus nesta quinta-feira (5), no município de Lábrea, no interior do Amazonas.

O acidente ocorreu na rua Luís Falcão, no bairro Centro. Segundo o filho, José trafegava em sua moto, quando um micro-ônibus do transporte especial da empresa Amatur, colidiu com o veículo dele e o arremessou na pista.

O idoso sofreu ferimentos gravíssimos e precisou ser transferido às pressas para o Hospital João Lúcio, em Manaus. Porém, o quadro dele se agravou em algumas horas e ele acabou não resistindo.

A polícia busca identificar o funcionário da empresa que estava ao volante no momento do acidente. Ele deve responder por homicídio culposo.