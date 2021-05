Idoso morre carbonizado em casa no dia do aniversário no Amazonas

Manaus/AM - Um idoso morreu carbonizado durante um incêndio ocorrido dentro da casa onde ele morava, no município de Coari, por volta das 20h dessa terça-feira (25). O

A vítima estava completando 62 anos e veio a óbito no dia do seu aniversário. Ela morava sozinha na casa de madeira e não conseguiu deixar o local.

O Corpo de Bombeiros afirma que o fogo começou no quarto do idoso e se espalhou rapidamente para outros cômodos do imóvel.

A situação foi controlada rapidamente, mas o homem já havia falecido quando os socorristas adentraram a residência. Familiares ficaram desolados com a tragédia, as causas do incêndio se rão investigadas.